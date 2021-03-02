Читательница: купила билет в TIX, транспорт не отобразился — контролеры выписали штраф. Комментарии разработчика и «Минсктранса»

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратилась читательница Татьяна, которая рассказала случившуюся с ней неприятную историю. Девушка постоянно пользуется приложением TIX для электронной оплаты проезда. На днях из-за некой технической неполадки Татьяна влетела на штраф от контролеров-ревизоров, хотя талон был куплен. «Минсктранс» и компания-разработчик TIX объяснили, почему так произошло.

«Это все показалось контролерам неубедительным»

Принцип работы TIX похож на использование обычного талона: сперва покупаете один или несколько билетов, потом заходите в конкретный транспорт и активируете (пробиваете) талончик. То есть, как и в случае с обычным талоном, просто купить билет в TIX недостаточно: нужно использовать его в определенном автобусе, троллейбусе или трамвае, и лишь тогда поездка считается оплаченной.

— Я всегда езжу на работу общественным транспортом, пользуюсь для оплаты приложением TIX. Всегда все четко работало: захожу, покупаю талон, программа определяет транспорт, и, собственно говоря, все просто и удобно. Сегодня, войдя в трамвай, я купила билет и ждала, пока программа идентифицирует транспорт. TIX распознал остановку, но было написано, что транспорт не найден. И соответственно, в данный момент вошли контролеры. Я показала в приложении, что билет куплен, показала, во сколько (то есть при входе в трамвай), также попросила контролера постоять немного рядом, дабы убедиться, что программа действительно не распознает транспорт. Но это все показалось контролерам неубедительным, они вывели меня из трамвая и выписали квитанцию для уплаты штрафа, — рассказывает Татьяна.

Сумма небольшая — 14 рублей, но осадочек остался: «Если светофор не работает и я перешла дорогу, я ведь не оплачиваю штраф за переход не по правилам». Пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко объяснила, что ситуация здесь все же другая:

— Электронный билет, купленный через мобильное приложение TIX, идентичен разовому проездному документу на бумажном носителе (талону).

Наличие талона без отметки компостера не подтверждает оплату проезда.

Электронный билет пассажира не был погашен, соответственно контролеры выписали штраф за безбилетный проезд.

Получается, контролеры действовали в рамках полномочий: точно так же они оштрафуют пассажира, который едет с неиспользованным талоном.

«Были обращения и от других пользователей»

Разработчик TIX, компания СООО «Системные технологии», признала проблему и связалась с читательницей для урегулирования вопроса. Ситуацию прокомментировал заместитель генерального директора Сергей Кравченко:

— У нас сотни тысяч пользователей, и они гасят все поездки. Тем не менее, есть вопросы — мы это признаем. Они были и до сих пор сохраняются. Вопросы связаны с работой инфраструктуры, которая обеспечивает так называемый умный платеж: когда не надо ничего касаться [прикладывать карточки или устройства к терминалам], сканировать коды или еще что-нибудь. Мы уже разобрались в проблеме, были обращения и от других пользователей — несколько за последнюю неделю. С нашими партнерами, компанией по обеспечению работы инфраструктуры, уже проработали план и завтра-послезавтра проведем работы по модернизации инфраструктуры в транспорте, чтобы такие ошибки не повторялись.

С девушкой мы уже связались и лично извинились, передали небольшой подарок от нашей компании. Понимаем, что такие случаи могут быть. К сожалению, технологии — достаточно сложная вещь, и не всегда они работают так, как нам бы хотелось.

Мы еще будем проводить дополнительный анализ работы компонентов инфраструктуры. Возможно, сказались и те морозы, которые у нас были. Несколько датчиков могли выключиться. Вероятно, девушка столкнулась как раз с этим кейсом.

В Минске более 2300 единиц общественного транспорта оборудованы датчиками. Мы проверили их, выявили сбойные, и уже завтра будет проходить замена.