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В результате ДТП в Волковысском районе погибли двое взрослых и новорожденный ребёнок
Источник материала: ОНТ
Три человека, в том числе новорождённый ребёнок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Волковысском районе,
По информации следствия, на автодороге Р-66 в Волковысском районе автомобиль Citroen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель автомобиля Volkswagen скончался в больнице от полученных травм.
Следователи УСК по Гродненской области с участием сотрудников ГАИ и ГКСЭ проводят проверку на месте ДТП.
Фото: Следственный комитет
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Три человека, в том числе новорождённый ребёнок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Волковысском районе, сообщает Следственный комитет...
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