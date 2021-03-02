В результате ДТП в Волковысском районе погибли двое взрослых и новорожденный ребёнок

Источник материала: ОНТ

Три человека, в том числе новорождённый ребёнок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Волковысском районе, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

По информации следствия, на автодороге Р-66 в Волковысском районе автомобиль Citroen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель автомобиля Volkswagen скончался в больнице от полученных травм.

Следователи УСК по Гродненской области с участием сотрудников ГАИ и ГКСЭ проводят проверку на месте ДТП.

Фото: Следственный комитет

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