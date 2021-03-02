YouTube создал аналог TikTok

Источник материала: ОНТ

Видеохостинг YouTube разработал платформу Shorts для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации, сообщает GSMArena.

Shorts можно назвать аналогом приложения TikTok. Видеоролики воспроизводятся в портретном режиме, а переключаются свайпом вверх. Запись должна длиться не больше минуты, чтобы попасть в раздел Shorts.

В настоящее время функцию тестируют. При этом она начала распространяться среди пользователей видеосервиса в США.

ФОТО: pixabay

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