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YouTube создал аналог TikTok
Источник материала: ОНТ
Видеохостинг YouTube разработал платформу Shorts для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации,
Shorts можно назвать аналогом приложения TikTok. Видеоролики воспроизводятся в портретном режиме, а переключаются свайпом вверх. Запись должна длиться не больше минуты, чтобы попасть в раздел Shorts.
В настоящее время функцию тестируют. При этом она начала распространяться среди пользователей видеосервиса в США.
ФОТО: pixabay
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Видеохостинг YouTube разработал платформу Shorts для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации, сообщает GSMArena. Shorts можно назвать аналогом приложения TikTok....
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