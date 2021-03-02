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Космические ураганы заметили в атмосфере Земли

02.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Космические ураганы заметили в атмосфере Земли

Над Северным полюсом зафиксировали космические ураганы. Такое явление впервые встречается в атмосфере Земли, пишет Nature.

Ученые из Шаньдунского университета Китая заметили вихревую массу плазмы, которая «дождем» изливала электроны в верхние слои земной атмосферы. Исследователи увидели большое полярное пятно в форме циклона. Его центр оставался неподвижным, а по кругу двигался мощный горизонтальный поток плазмы. Космический ураган вращался против часовой стрелки. Явление продержалось около восьми часов. 

По мнению исследователей, космические ураганы могут быть связаны с большим и быстрым переносом энергии солнечного ветра и заряженных частиц в верхние слои атмосферы Земли.

ФОТО: АР/Randy Bresnik/NASA 


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Над Северным полюсом зафиксировали космические ураганы. Такое явление впервые встречается в атмосфере Земли, пишет Nature. Ученые из Шаньдунского университета...
 
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