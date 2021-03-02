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Лукашенко рассказал о российском кредите (ВИДЕО)

02.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые кредиты во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не обсуждались. Об этом Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил во время совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко объяснил, откуда эта тема появилась – еще на стадии планирования строительства БелАЭС с российским руководством обсуждался кредит на эти цели, что является общемировой практикой.

Белорусский лидер сообщил, что в итоге удалось сэкономить, в том числе благодаря низкой стоимости строительства, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в иных государствах. 

Президент отметил, что единственное предложение белорусской стороны в финансовой части на минувших переговорах в Сочи касалось модернизации «Гродно Азота» и возможного участия в этом «Газпрома».

Видео: «Пул Первого»

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Новые кредиты во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не обсуждались. Об этом Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил...
 
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