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Лукашенко рассказал о российском кредите (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Новые кредиты во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не обсуждались. Об этом Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил во время совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере,
Александр Лукашенко объяснил, откуда эта тема появилась – еще на стадии планирования строительства БелАЭС с российским руководством обсуждался кредит на эти цели, что является общемировой практикой.
Белорусский лидер сообщил, что в итоге удалось сэкономить, в том числе благодаря низкой стоимости строительства, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в иных государствах.
Президент отметил, что единственное предложение белорусской стороны в финансовой части на минувших переговорах в Сочи касалось модернизации «Гродно Азота» и возможного участия в этом «Газпрома».
Видео: «Пул Первого»
Фото: БЕЛТА
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Новые кредиты во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не обсуждались. Об этом Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил...
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