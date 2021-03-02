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Спасатели взорвали лёд на реке Простырь

02.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели взорвали лёд на реке Простырь

В Пинском районе сотрудники МЧС из-за угрозы разрушения пешеходного моста взорвали лёд на реке Простырь. 

Жители деревни Паре обратились в центр оперативного управления Пинского РОЧС с жалобой на возможное разрушение пешеходного моста через реку Простырь.

Специалисты взрывотехнической и водолазной служб Пинского центра Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» провели операцию по дроблению ледяного покрова реки общей площадью 1200 квадратных метров.

Фото: МЧС Республики Беларусь

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В Пинском районе сотрудники МЧС из-за угрозы разрушения пешеходного моста взорвали лёд на реке Простырь.  Жители деревни Паре обратились в центр оперативного...
 
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