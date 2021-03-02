Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении стоимости некоторых лекарств

Источник материала: ОНТ

Минздрав, МАРТ и другие органы госуправления контролируют цены на перечень лекарств повседневного спроса, сообщается в Тelegram-канале Минздрава.

Представители Министерства здравоохранения проводят переговоры по снижению стоимости препаратов с производителями.

Кроме того, ведомство предлагает меры по сдерживанию стоимости препаратов.

Он добавил, что госпредприятие намерено сохранить доступные цены на широкий перечень лекарств за счет внутренних резервов.









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