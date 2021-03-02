Джоли продала на аукционе картину Черчилля за $11,5 млн

Источник материала: ОНТ

Американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные 11,5 млн долларов. Изначально стоимость полотна оценивали в 2–3,4 млн долларов, сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Черчилль написал картину в 1943 году и подарил ее Рузвельту. Затем полотно перешло по наследству его сыну Эллиоту. В 2011 году актер Брэд Питт купил картину и подарил ее Анджелине Джоли.

Уинстон Черчилль изобразил на полотне закат над самой крупной в марокканском Марракеше мечетью.

ФОТО: Ian West / ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram