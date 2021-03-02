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Джоли продала на аукционе картину Черчилля за $11,5 млн
Источник материала: ОНТ
Американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные 11,5 млн долларов. Изначально стоимость полотна оценивали в 2–3,4 млн долларов,
Черчилль написал картину в 1943 году и подарил ее Рузвельту. Затем полотно перешло по наследству его сыну Эллиоту. В 2011 году актер Брэд Питт купил картину и подарил ее Анджелине Джоли.
Уинстон Черчилль изобразил на полотне закат над самой крупной в марокканском Марракеше мечетью.
ФОТО: Ian West / ТАСС
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Американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные 11,5 млн...
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