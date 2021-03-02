Суперкубок Беларуси по футболу: «Шахтер» сыграет с БАТЭ

Источник материала: ОНТ

Сегодня открывается новый футбольный сезон. Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразятся за Суперкубок Беларуси.

Главные тренеры и игроки провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов не только о предстоящем матче, но и о сезоне в целом.

Составы команд тренеры не оглашали – они станут известны только сегодня. Первый матч в сезоне футболисты проведут на искусственном покрытии.

Команды уже опробовали газон – игра пройдет на поле футбольного клуба «Минск». Начало сегодняшнего матча в 19.00.

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