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Суперкубок Беларуси по футболу: «Шахтер» сыграет с БАТЭ
Источник материала: ОНТ
Сегодня открывается новый футбольный сезон. Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразятся за Суперкубок Беларуси.
Главные тренеры и игроки провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов не только о предстоящем матче, но и о сезоне в целом.
Составы команд тренеры не оглашали – они станут известны только сегодня. Первый матч в сезоне футболисты проведут на искусственном покрытии.
Команды уже опробовали газон – игра пройдет на поле футбольного клуба «Минск». Начало сегодняшнего матча в 19.00.
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Сегодня открывается новый футбольный сезон. Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразятся за Суперкубок Беларуси. Главные тренеры и игроки провели пресс-конференцию, где...
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