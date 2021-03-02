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Физические лица будут нести ответственность за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь

02.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Физические лица будут нести ответственность за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь

Согласно изменениям, внесённым в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нелегальный ввоз иностранных граждан на территорию Беларуси теперь будут отвечать не только юридические лица, передаёт БЕЛТА.

«С 1 марта вступили в силу изменения в Кодексе Беларуси об административных правонарушениях. Теперь за незаконный ввоз лиц в Беларусь (ст. 24.56 КоАП) будут нести ответственность еще и физические лица. Штраф за такое нарушение будет достигать 20 базовых величин. До изменений в кодексе к ответственности привлекались только индивидуальные предприниматели и юридические лица, например, осуществляющие пассажирские перевозки», – комментируют в Государственном пограничном комитете.

Исходя из новых правил, водители транспорта, пересекающего государственную границу Беларуси, должны убедиться, что пассажиры-иностранцы имеют законное право въезда в республику, срок действия их паспортов не истёк и действительно принадлежат данным лицам. Документы должны быть пригодными для предоставления сотрудникам пограничной службы: паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати, и подписи в нём должны хорошо распознаваться.

Водители, которые доставили иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, будут привлечены к административной ответственности.

Нововведение касается и тех, кто въезжает в Республику Беларусь из Российской Федерации.

Фото: vkobrine.by

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Согласно изменениям, внесённым в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нелегальный ввоз иностранных граждан на территорию Беларуси...
 
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