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Физические лица будут нести ответственность за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Согласно изменениям, внесённым в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нелегальный ввоз иностранных граждан на территорию Беларуси теперь будут отвечать не только юридические лица,
Исходя из новых правил, водители транспорта, пересекающего государственную границу Беларуси, должны убедиться, что пассажиры-иностранцы имеют законное право въезда в республику, срок действия их паспортов не истёк и действительно принадлежат данным лицам. Документы должны быть пригодными для предоставления сотрудникам пограничной службы: паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати, и подписи в нём должны хорошо распознаваться.
Водители, которые доставили иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, будут привлечены к административной ответственности.
Нововведение касается и тех, кто въезжает в Республику Беларусь из Российской Федерации.
Фото: vkobrine.by
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Согласно изменениям, внесённым в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нелегальный ввоз иностранных граждан на территорию Беларуси...
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