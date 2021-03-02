В Беларуси стартовал третий этап репетиционного тестирования

Источник материала: ОНТ

В Беларуси активно идет подготовка к вступительной кампании. И сейчас у абитуриентов время проверки знаний.





Стартовал третий этап репетиционного тестирования. Оно проходит в 107 пунктах по всей стране, а также онлайн. В этом году правила ЦТ немного изменились. Как рассказали в Республиканском институте контроля знаний, сделано всё, чтобы «теорию вероятности» при выполнении тестов свести к минимуму, сделать централизованное тестирование более справедливым.

Третий – и последний – этап репетиционной проверки знаний продлится до конца апреля.

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