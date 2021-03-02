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Протесты в Тбилиси: в городе снова начались столкновения с полицией

02.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Тбилиси: в городе снова начались столкновения с полицией

Столкновения с полицией начались в Тбилиси. Задержаны около десятка протестующих. 


Митингующие с утра заблокировали проезд к зданию парламента. Всё для того, чтобы депутаты, которые приезжают на работу, услышали требования о проведении внеочередных парламентских выборов.

Также оппозиция добивается освобождения своего неформального лидера Ники Мелии, которого обвиняют в организации беспорядков в стране. Участники акции перекрывают проезжую часть. Требования полиции уйти с дороги перерастают в потасовки.

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Столкновения с полицией начались в Тбилиси. Задержаны около десятка протестующих.  Митингующие с утра заблокировали проезд к зданию парламента. Всё для того,...
 
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