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Протесты в Тбилиси: в городе снова начались столкновения с полицией
Источник материала: ОНТ
Столкновения с полицией начались в Тбилиси. Задержаны около десятка протестующих.
Митингующие с утра заблокировали проезд к зданию парламента. Всё для того, чтобы депутаты, которые приезжают на работу, услышали требования о проведении внеочередных парламентских выборов.
Также оппозиция добивается освобождения своего неформального лидера Ники Мелии, которого обвиняют в организации беспорядков в стране. Участники акции перекрывают проезжую часть. Требования полиции уйти с дороги перерастают в потасовки.
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Столкновения с полицией начались в Тбилиси. Задержаны около десятка протестующих. Митингующие с утра заблокировали проезд к зданию парламента. Всё для того,...
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