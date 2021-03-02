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Президент: Лукашенко за четверть века ничего не украл у государства. И никаких дворцов
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной отрасли затронул тему фейков, которые оппозиция пытается вбросить в медийное пространство, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Также Александр Лукашенко заверил, что не имеет дворцов.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной отрасли затронул тему фейков, которые оппозиция пытается вбросить в...
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