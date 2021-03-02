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Главреда tut.by не пустили на оглашение приговора Катерине Борисевич и Артему Сорокину
Источник материала: Партизан
Вот такое" публичное " оглашение приговора.
Как передает корреспондент
Не пустили и главного редактора tut.by Марину Золотову.
Более того, людей не пускают даже в фойе, хотя оно путое.
Приговор по делу "ноль промиле" для журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина огласят в 16 часов.
Напомним, суд засекретил дело, рассмотрение проходило за закрытыми дверями.
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Вот такое" публичное " оглашение приговора.
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