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Главреда tut.by не пустили на оглашение приговора Катерине Борисевич и Артему Сорокину

02.03.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вот такое" публичное " оглашение приговора.

Как передает корреспондент @euroradio, в зал, где огласят приговор, впустили только 10 человек (без учета родственников), хотя там могут поместиться 28.

Не пустили и главного редактора tut.by Марину Золотову. 

Более того, людей не пускают даже в фойе, хотя оно путое.



Приговор по делу "ноль промиле" для журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина огласят в 16 часов.

Напомним, суд засекретил дело, рассмотрение проходило за закрытыми дверями.
 
 
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