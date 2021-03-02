Главреда tut.by не пустили на оглашение приговора Катерине Борисевич и Артему Сорокину

@euroradio , в зал, где огласят приговор, впустили только 10 человек (без учета родственников), хотя там могут поместиться 28. Как передает корреспондент, в зал, где огласят приговор, впустили только 10 человек (без учета родственников), хотя там могут поместиться 28.





Не пустили и главного редактора tut.by Марину Золотову.





Более того, людей не пускают даже в фойе, хотя оно путое.













Приговор по делу "ноль промиле" для журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина огласят в 16 часов.





Напомним, суд засекретил дело, рассмотрение проходило за закрытыми дверями.