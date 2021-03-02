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Коронавирус отступает: в Беларуси больницы перешли в обычный режим работы
02.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Маски, перчатки и термометры. В Беларусь доставили гуманитарный груз из Китая. Средства защиты распределят между больницами Минской области. Медучреждения страны постепенно переходят в обычный режим работы, передает «МИР 24».
Сегодня в Беларусь доставили партию второго компонента «Спутник V». Сейчас прививки делают учителям и соцработникам. Массовая вакцинация начнется в апреле, сообщают в Минздраве.
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В Беларусь доставили партию второго компонента «Спутник V». Сейчас прививки делают учителям и соцработникам.
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