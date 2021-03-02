Коронавирус отступает: в Беларуси больницы перешли в обычный режим работы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маски, перчатки и термометры. В Беларусь доставили гуманитарный груз из Китая. Средства защиты распределят между больницами Минской области. Медучреждения страны постепенно переходят в обычный режим работы, передает «МИР 24».

«С апреля мы работаем чисто для стационарной помощи пациентам с ковидом. Для этого мы перепрофилировали абсолютно все койки на пяти этажах для оказания именно этого вида помощи. Амбулаторное звено работает по-прежнему для оказания помощи пациентам с туберкулезом», – заявила главный врач Минского областного противотуберкулезного диспансера Ольга Горенюк.

Сегодня в Беларусь доставили партию второго компонента «Спутник V». Сейчас прививки делают учителям и соцработникам. Массовая вакцинация начнется в апреле, сообщают в Минздраве.