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Коронавирус отступает: в Беларуси больницы перешли в обычный режим работы

02.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маски, перчатки и термометры. В Беларусь доставили гуманитарный груз из Китая. Средства защиты распределят между больницами Минской области. Медучреждения страны постепенно переходят в обычный режим работы, передает «МИР 24».

«С апреля мы работаем чисто для стационарной помощи пациентам с ковидом. Для этого мы перепрофилировали абсолютно все койки на пяти этажах для оказания именно этого вида помощи. Амбулаторное звено работает по-прежнему для оказания помощи пациентам с туберкулезом», – заявила главный врач Минского областного противотуберкулезного диспансера Ольга Горенюк.

Сегодня в Беларусь доставили партию второго компонента «Спутник V». Сейчас прививки делают учителям и соцработникам. Массовая вакцинация начнется в апреле, сообщают в Минздраве.



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В Беларусь доставили партию второго компонента «Спутник V». Сейчас прививки делают учителям и соцработникам.
 
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