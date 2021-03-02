Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Площадь заказника "Ольманские болота" увеличена почти на десять тысяч гектаров, говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Документом предусмотрено, что статус болот изменен с республиканского ландшафтного заказника на республиканский заказник, что влечет некоторое ужесточение режима охраны данных территорий.

Кроме того, за счет включения в заказник новых участков его площадь увеличена на 9,7 тысячи гектаров и теперь составляет почти 104 тысячи гектаров.

Постановлением правительства предусмотрено, что сейчас на Ольманах нельзя будет заготавливать лес и дикорастущие растения, в определенные периоды года там будет запрещена охота и косьба сена.

Управлять заказником теперь будут три районных исполнительных комитета, в границах которых он расположен, – Житковичский, Столинский и Лельчицкий.

Ольманские болота – уникальный болотный комплекс, республиканский ландшафтный заповедник там был создан в 1998 году. Спустя три года он получил статус водно-болотного угодья международного значения. В настоящее время территория заказника охраняется Рамсарской конвенцией, участниками которой являются 170 государств.