Полезные бактерии: как в Беларуси развивают биотехнологии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как в Центре биотехнологий Беларуси выращивают полезные микроорганизмы для животных и создают живые удобрения для растений? Кто такие бактерии-санитары и бактерии-медики? Как готовят закваску для молочных продуктов и производят уникальную «белорусскую кока-колу»? И как сделать сладости полезными?

«Молочнокислые бактерии мы выделяем из самоквасных молочных продуктов, из квашеной капусты, из творога, который приготовила бабушка традиционным способом без внесения промышленной закваски. Весной мы используем цветки плодовых и дикорастущих растений, а также различные фрукты и овощи. В принципе микроорганизмы есть везде, просто нужно уметь их выделять», – говорит заведующая лабораторией Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси Елена Бирюк.