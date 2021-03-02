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Полезные бактерии: как в Беларуси развивают биотехнологии?

02.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как в Центре биотехнологий Беларуси выращивают полезные микроорганизмы для животных и создают живые удобрения для растений? Кто такие бактерии-санитары и бактерии-медики? Как готовят закваску для молочных продуктов и производят уникальную «белорусскую кока-колу»? И как сделать сладости полезными?

«Молочнокислые бактерии мы выделяем из самоквасных молочных продуктов, из квашеной капусты, из творога, который приготовила бабушка традиционным способом без внесения промышленной закваски. Весной мы используем цветки плодовых и дикорастущих растений, а также различные фрукты и овощи. В принципе микроорганизмы есть везде, просто нужно уметь их выделять», – говорит заведующая лабораторией Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси Елена Бирюк.

Микробы у многих ассоциируются с грязными руками и испорченными продуктами, а вирусы со страшными болезнями. Однако в природе существуют миллиарды микроорганизмов, и среди них есть немало полезных и просто необходимых современному человеку. О генной инженерии и биотехнологиях на страже здоровья, вкуса и урожая смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».



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О микроскопических помощниках на страже здоровья, вкуса и урожая смотрите в программе «Специальный репортаж».
 
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