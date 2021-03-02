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Полезные бактерии: как в Беларуси развивают биотехнологии?
02.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как в Центре биотехнологий Беларуси выращивают полезные микроорганизмы для животных и создают живые удобрения для растений? Кто такие бактерии-санитары и бактерии-медики? Как готовят закваску для молочных продуктов и производят уникальную «белорусскую кока-колу»? И как сделать сладости полезными?
Микробы у многих ассоциируются с грязными руками и испорченными продуктами, а вирусы со страшными болезнями. Однако в природе существуют миллиарды микроорганизмов, и среди них есть немало полезных и просто необходимых современному человеку. О генной инженерии и биотехнологиях на страже здоровья, вкуса и урожая смотрите в этом выпуске программы
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О микроскопических помощниках на страже здоровья, вкуса и урожая смотрите в программе «Специальный репортаж».
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