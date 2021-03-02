Источник материала: Хартия'97

Автослесарь из Белоозерска отказался ремонтировать авто милиционерам 3 2.03.2021, 16:22

Владимир Зубрицкий

Владимир Зубрицкий предложил им «проехать в другое место».

После событий августа 2020-го автослесарь из Белоозерска Владимир Зубрицкий отказался ремонтировать авто сотрудникам милиции. На мужчину семь раз составляли протоколы за несанкционированные акции, сообщает сайт "Первый регион" .

Всего на Зубрицкого составили шесть протоколов за протесты на площади и оштрафовали на 127 базовых величин.

В последний раз, 22 февраля, его оштрафовали за коллективное фото в интернете. Судья Дмитрий Ковалевич расценил его как несанкционированную массовую акцию и оштрафовал Зубрицкого на 1160 рублей (40 базовых).

Владимир говорит, что до выборов жил обычной жизнью. Но когда после выборов включили интернет, он был шокирован насилием во время разгона протестов. Поэтому после 13 августа отказался ремонтировать автомобили местных милиционеров. "Я постоянно предлагал им проехать в другое место", — говорит автослесарь.

26 ноября на СТО, где он работал, случился пожар. Мужчину допрашивали: мол, ходят слухи, что это ты поджег. В итоге, однако, обвинения оказались лишь слухами.

Ранее появлялись сообщения о медиках, которые отказывались лечить силовиков. Одна из таких врачей рассказывала журналистам, что стала отказываться после того, как отбыла сутки на Окрестина. Она также перенаправляет силовиков к другим врачам.

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