Источник материала: Хартия'97

Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии 10 2.03.2021, 16:09

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Екатерина Борисевич

Фото: AP

Также они должны заплатить штрафы.

Московского района Минска огласил приговор по делу журналистки tut.by Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина по делу о так называемом разглашении медицинской тайны.

Журналистку Екатерину Борисевич приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.

Врачу БСМП Артему Сорокину - 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

С учетом времени, которое журналистка tut.by провела в СИЗО, на свободу она выйдет чуть больше чем через два месяца.

Напомним, после убийства лукашистами Романа Бондаренко на площади Перемен именно они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

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