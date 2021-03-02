﻿ Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии. 21.by
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Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии

02.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии

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  • 2.03.2021, 16:09
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Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии
Екатерина Борисевич
Фото: AP

Также они должны заплатить штрафы.

Московского района Минска огласил приговор по делу журналистки tut.by Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина по делу о так называемом разглашении медицинской тайны.

Журналистку Екатерину Борисевич приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.

Врачу БСМП Артему Сорокину - 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

С учетом времени, которое журналистка tut.by провела в СИЗО, на свободу она выйдет чуть больше чем через два месяца.

Напомним, после убийства лукашистами Романа Бондаренко на площади Перемен именно они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

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Теги: Минск
 
 
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