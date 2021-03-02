Источник материала: Хартия'97

«Ничего святого: нитраты есть даже в родниках» 1 2.03.2021, 15:57

Почему учительница из Борисова убеждает сельчан не пить воду из колодцев.

Пока жители Борисовского района с трудом «переваривают» информацию о потенциальной угрозе и приводят в качестве доказательства пожилых, которые «всю жизнь эту воду пьют», команда юных исследователей и исследовательниц местного Центра экологии и туризма не сдается. Ребята с педагогом ездят в экспедиции и рассказывают о проблеме, пишет «Завтра твоей страны» .

«Узнала про опасность нитратов – жизнь района резко изменилась», – совсем не шутит о своих буднях заведующая агробиологическим отделом Центра экологии и туризма в Борисове Елена Шубаро. Благодаря ее настойчивости, теперь в детсадах и школах района информируют о потенциальной опасности колодезной воды, а педагог с учащимися регулярно работают «в поле».



Елена Шубаро

В 2014 году Елена Шубаро, едва устроившись на работу в экоцентр, попала на семинар Центра экологических решений. Там услышала то, что ее поразило: более половины колодцев в Беларуси загрязнены нитратами.

Загрязненную воду нельзя пить, нельзя готовить на ней пищу, поить животных. Нитраты в организме превращаются в нитриты, а они, в свою очередь, ведут к нарушениям здоровья: кислородному голоданию тканей, сбоям нервной и эндокринной систем, нарушениям обмена веществ, снижению иммунитета.

– Меня поразила специалистка Центра экологических решений Наталья Поречина, которая занимается проблемами воды и водоемов Беларуси, – вспоминает Елена Викторовна. – Она вдохновляет, мотивирует, убеждает. Наталья так рассказала про нитраты в питьевой воде, что мне стало интересно разобраться в этом вопросе, захотелось проверить, убедиться, понять.

Так педагог вовлеклась в эту новую для себя сферу и до сих пор продолжает развивать это направление в районе, хотя, признается, это изначально вообще не входило в ее рабочие обязанности.

Несколько лет назад в район приехали первые тест-полоски для экспресс-проверки качества воды в колодцах. После борисовский экоцентр получил и дополнительное оборудование – переносные лаборатории для исследования качества воды в природных водоемах. А дальше работа закипела: команды центра участвовали во многих проектах, связанных с водой не только в колодцах, но и реках, озерах в своей местности.

– Городские жители получают воду из центральной системы водоснабжения. Такая вода проходит многоэтапную очистку и находится под контролем у санстанции: специалисты периодически делают пробы, замеры, проверяют различные показатели. Именно поэтому воду из-под крана мы не проверяем – этим есть кому заняться, – рассказывает собеседница. – Другое дело – вода из нецентрализованных источников. Во время наших экспедиций мы находили колодцы, где допустимый показатель нитратов был превышен в 500 раз!

В таких случаях бить тревогу важно и нужно, отмечает Елена Шубаро, ведь люди старшего возраста считают воду из колодца целебной, пьют ее даже тогда, когда в доме есть водопровод.

– Родители часто, отправляя детей в деревню, тоже уверены в экологичности своего выбора. Ребенок находится вдали от городского шума и грязи, здесь можно попить и «живой» воды – прямо из колодца или криницы, вкусной, «не такой, как в городе», – приводит в пример распространенное заблуждение педагог. – В итоге здоровье оказывается в опасности, хотя хотелось, наоборот, оздоровиться. Кстати, воду в родниках, криницах, ключах мы тоже проверяем, и часто в ней нет «ничего святого» – одни нитраты.



Елена Шубаро







Цветовая шкала помогает определить, стоит ли бить тревогу из-за воды в каждом конкретном колодце

Обследования колодцев Елена Викторовна проводит со своими кружковцами. Поездки по району (самая дальняя на сегодняшний момент освоенная точка находится в 60 километрах от города), поиск колодцев, исследования воды, беседы с жителями дети воспринимают на ура. Учащиеся охотно участвуют в международных экологических проектах, получают дипломы и призы, но, главное – просвещают свои семьи. К 2021 году борисовские энтузиасты обследовали уже 47 источников (а это 456 проб!), в некоторых превышение предельно допустимой концентрации нитратов оказалось выше в несколько раз – иногда в 10 и больше.

– Наши кружковцы перенимают экологический образ жизни как норму, и я считаю это самым важным результатом своей деятельности, – говорит Елена Викторовна. – Дети «перевоспитывают» своих бабушек и дедушек, рассказывают дома и в школе о том, что узнают на наших занятиях. Уверена: из них вырастут осознанные взрослые, для которых будет привычно сортировать мусор, убирать за собой, следить за чистотой воды – всячески сокращать вред природе, который люди ежедневно наносят из-за недостатка знаний.



Александра Ханкевич





Люди по-разному воспринимают информацию о том, что вода, которую они пьют годами, непригодна для питья.

– Обычная первая реакция – шок. Мы находим очередной колодец, сообщаем жителям о том, что будем проверять его. Раздаем буклеты, проводим исследование и демонстрируем результат, – рассказывает о ходе своей проверки собеседница. – В процессе нередко обращаем внимание на то, что колодец сделан с нарушениями, нет глиняного замка или крышки, что он недостаточно глубок или не заделаны швы. В это же время от жителей слышим истории про вкус и целебность – это обычное дело.







Учащаяся экоцентра Анна Козлова

Доказательства своей правоты жители района им приводили разные.

– Вот однажды привели бабушку в возрасте 90 лет, которая «всю жизнь пила из этого колодца» и жива, – улыбается педагог. – Вот, мол, доказательство! Мы терпеливо объясняем, что наличие такой бабушки ничего не доказывает. Просим не пить воду из загрязнённого колодца и проводим повторный мониторинг. Большинство соглашаются и больше не пользуются этой водой. Но, к сожалению, бывали случаи, когда люди не принимали во внимание наши рекомендации.

Для того, чтобы вода действительно была пригодной для питья, нужно соблюсти несколько правил. Например, колодец должен быть благоустроен и закрыт.

– Люди негодуют, узнав, что вода из колодца, на который они потратили около двух тысяч долларов, непригодна для питья. И я их понимаю. Однако часто недостаточно просто выкопать и обустроить, нужно выбрать правильное место, – объясняет Елена Викторовна. – Например, рядом не должно быть выгребной ямы туалета, сарая с навозом, огорода, который сверх меры «подкармливается» удобрениями и пестицидами, свалок мусора. Если рядом есть крупный сельскохозяйственных комплекс – это тоже потенциальная угроза.

Кстати, часто качество воды определяется еще и рельефом местности: колодец может быть глубоким, но, к примеру, находится в низине, куда могут «стекать» любые загрязнители, даже если источники самого загрязнения сравнительно далеко.

Елена Шубаро активно занимается экологическим информированием не только через детей. Она еще регулярно рассылает информацию по школам и детсадам, просит администрацию на родительских собраниях рассказывать про нитраты в колодезной воде и варианты решения этой проблемы в регионе.

– Иду на совещание в отдел образования – раскладываю информационные материалы по всем «окошкам» и по кармашкам – для каждого учреждения образования. Рассылаю на электронной почте, обзваниваю лично заведующих, – перечисляет Елена Викторовна. – Не просто сообщила и будь что будет, нет, обращаюсь за обратной связью, многие присылают официальные ответы о том, что провели собрание, рассказали, а родители заинтересовались, проверили свои колодцы. Уверена, что это как раз тот случай, когда эффективен низовой активизм. Здоровье каждого человека в этом конкретном случае зависит от него самого. Хочешь построить колодец – соблюдай правила. Уже есть колодец? Проверь качество воды в нём и не используй воду, если нитраты есть.





Нитраты в колодезной воде, пластик на свалках, микропластик в товарах – начинаешь интересоваться экологическими проблемами и понимаешь, как все связано со всем, говорит собеседница:

– Все началось с исследования воды на нитраты, а теперь я всегда хожу с экоторбой, покупаю только бесфосфатные порошки, сокращаю количество упаковки сортирую мусор, сдаю макулатуру, батарейки, лекарства в предназначенных для этого местах. Купила домой фильтр для воды и теперь хочу проверить сама то, что обещает производитель: как изменятся показатели воды, действительно ли он очищает.

Да и кружковцев педагог вовлекает в другую экологическую деятельность.

– Мы убираем парки от мусора, проверяем состояние воды в реках, очищаем прибрежные полосы, проводим просветительские мероприятия, снимаем видеоролики, ведём соцсети. Однажды писали обращение в крупную торговую сеть, чтобы она увеличила ассортимент бесфосфатных порошков и сделала привлекающий внимание стенд. У нас в центре все педагоги и учащиеся – экологически дружественные, и мы распространяем эти идеи в обществе, – резюмирует Елена Шубаро.

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