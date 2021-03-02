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Неудачная встреча в Сочи: занавес приоткрыт

02.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Неудачная встреча в Сочи: занавес приоткрыт

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  • 2.03.2021, 15:43
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Неудачная встреча в Сочи: занавес приоткрыт

Ситуация для Таракана совсем не радужная.

Долгое молчание по поводу содержания закрытой встречи с Путиным указывало на ее малую успешность для Лукашенко. Это подтвердили предречение им «непростого года» по приезду в Минск, а также перестановки и даже обещанное переформатирование работы Совета безопасности, пишет телеграм-канал «Мифология Беларуси».

Сегодняшние комментарии Лукашенко (8 дней спустя!) по поводу сочинской встречи, естественно, обставили все в позитивном свете: мол, «никто не просил дополнительных кредитов; нам это не нужно».

Впрочем, даже тщательная маскировка вопросов и результатов встречи выявила, что ситуация совсем не радужная: Кремль за «спасибо» кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере.

Полностью подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси и налегать на «дорожных картах» интеграции. «Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе». Эта фраза из сегодняшнего совещания явно указывает на то, что Путин вернулся к теме авиабазы.

Лукашенко также подтвердил, что «дорожные карты» интеграции Путин под ковер не загонял. Напротив, он настаивает на их финализации, особенно в налоговой сфере.

Налоговая политика – это сама суть государственного суверенитета, она определяет исключительные полномочия страны формировать государственную казну и определять источники ее пополнения. Лишение самостоятельной налоговой политики исходя из реальных нужд населения и экономических субъектов страны – это и есть эрозия государственного суверенитета, как бы не тужилась пропаганда заявить об обратном.

Вместо информирования белорусов об актуальной ситуации с «дорожными картами» интеграции, Лукашенко предпочел подробно оповестить собравшихся об обсужденной с Путиным теме торговли сахаром. Советская классика – важнейшие вопросы замалчиваются и замещаются темами 10-й или 20-й важности.

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Теги: Минск
 
 
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Ситуация для Таракана совсем не радужная.
 
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