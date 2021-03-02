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В ЦАР разбился вертолет с наемниками «Вагнера»

02.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В ЦАР разбился вертолет с наемниками «Вагнера»

  • 2.03.2021, 15:37
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В ЦАР разбился вертолет с наемниками «Вагнера»
иллюстрационное фото

Крушение произошло в центре города Бозум.

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) разбился вертолет с российскими наемниками. Об этом сегодня, 2 марта, сообщило «Сorbeau News». По информации издания, крушение произошло 27 февраля в центре города Бозум неподалеку от реки Кояли.

Боевой российский вертолет летел на малой высоте. Что стало причиной падения, не сообщается. За крушением наблюдала группа наемников РФ, которая после бросилась спасать экипаж. Спустя несколько минут они подожгли оставшиеся части вертолета и принялись отступать от места происшествия. Ни один член экипажа не пострадал.

Стоит отметить, что на стороне вооруженных сил ЦАР против повстанцев воюют наемники из частной военной компании «Вагнер», о чем сообщают местные СМИ. Россия направила в Центральноафриканскую Республику свой контингент по просьбе властей в декабре 2020 года в качестве военных инструктором. Однако российских военных, принимавших участие в боевых действиях на стороне ЦАР, заметили вместе с наемниками из Руанды неподалеку от столицы республики Банги. По информации местных новостных агентств, потери ЧВК «Вагнера» за время конфликта составляет более десятка человек.

Добавим, что с 2012 года в ЦАР продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. Помимо участия в конфликте, ЧВК «Вагнера», по информации BBC, ведет добычу драгоценных камней в республике и проявляет интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

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Крушение произошло в центре города Бозум.
 
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