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Даже лояльный белорусскому режиму ЕАБР прогнозирует возможный дефицит товаров
Источник материала: Хартия'97
Даже лояльный белорусскому режиму ЕАБР прогнозирует возможный дефицит товаров
Всему виной — административное регулирование цен.
Политика административного ограничения роста цен, если она будет проводиться в Беларуси длительное время, может привести к дефициту товаров. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития, пишет сайт
«Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости», — считают аналитики ЕАБР.
По оценкам евразийского банка, инфляция в Беларуси останется в феврале—марте в диапазоне 8—8,5% год к году, а до конца октября будет выше 7% в годовом выражении.
Отметим, что Евразийский банк развития довольно лоялен в своих прогнозах по отношению к белорусскому режиму, однако даже он прогнозирует проблемы в экономике.
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Всему виной — административное регулирование цен.
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