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Журналистку Борисевич оставили в СИЗО еще на два месяца
Источник материала: Навiны
В суде Московского района Минска огласили приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.
Борисевич наказали шестью месяцами лишения свободы и штрафом в 2900 рублей. C учетом проведенного в СИЗО времени, журналистка выйдет на свободу чуть более чем через два месяца. Врачу БСМП Артему Сорокину присудили 2 года лишения свободы с отсрочкой на год, а также штраф 1450 рублей. Он уже вышел на свободу.
Бывший спецназовец Роман Бондаренко спустился в свой двор, чтобы помешать срезанию группой неизвестных белых и красных лент, написав в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Пострадавший скончался в больнице 12 ноября, не приходя в сознание.
Инициатива бывших силовиков BYPOL
Следственный комитет
Врачи минской больницы скорой помощи
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В суде Московского района Минска огласили приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.
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