ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистку Борисевич оставили в СИЗО еще на два месяца

02.03.2021 16:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Московского района Минска огласили приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.

Журналистку Борисевич оставили в СИЗО еще на два месяца

Борисевич наказали шестью месяцами лишения свободы и штрафом в 2900 рублей. C учетом проведенного в СИЗО времени, журналистка выйдет на свободу чуть более чем через два месяца. Врачу БСМП Артему Сорокину присудили 2 года лишения свободы с отсрочкой на год, а также штраф 1450 рублей. Он уже вышел на свободу.

Журналистку Борисевич оставили в СИЗО еще на два месяца

Бывший спецназовец Роман Бондаренко спустился в свой двор, чтобы помешать срезанию группой неизвестных белых и красных лент, написав в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Пострадавший скончался в больнице 12 ноября, не приходя в сознание.

Инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала расследование по факту гибели Бондаренко. Причастными к убийству названы более десятка человек, включая чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту, председателя Федерации хоккея РБ Дмитрия Баскова, пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Следственный комитет заявил, что у погибшего была диагностирована «алкогольная интоксикация». Эту информацию повторила председатель Совета Республики Наталья Кочанова: «То, что он был пьяный — сто процентов. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый».

Врачи минской больницы скорой помощи заявили, что по результатам анализов в крови Бондаренко этанол не обнаружен. Врача Артема Сорокина и журналистку Екатерину Борисевич, сообщивших о лжи властей, задержали.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Московского района Минска огласили приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аўстрыя і Данія будуць рабіць вакцыны ад COVID-19 разам з Ізраілем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by