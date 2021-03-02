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Лукашенко: Тематика открытия новых кредитных линий на встрече с Путиным в Сочи не обсуждалась

02.03.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тематика открытия новых кредитных линий во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи не поднималась, заявил Александр Лукашенко 2 марта в Минске на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Лукашенко: Тематика открытия новых кредитных линий на встрече с Путиным в Сочи не обсуждалась

«Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом он пояснил, откуда возникла эта тема. «Когда еще только задумывалось строительство Белорусской АЭС, то с руководством России обсуждалось предоставление кредита на эти цели, что является нормальной общемировой практикой. И тогда я так по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные», — сообщил Лукашенко.

По его словам, в результате удалось сэкономить, в том числе благодаря более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других странах. «Естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было», — сказал Лукашенко.

О том, что Лукашенко и Путин планируют обсудить новый кредит для Беларуси не менее чем на 3 млрд долларов, сообщил «Коммерсант» 11 февраля. Собеседники издания в правительстве РФ заявили, что Беларусь хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Россией на строительство БелАЭС. Стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», при этом проценты, сроки и точный размер суммы обсуждаются, но, вероятно, она превысит 3 млрд евро, отметил один из источников «Коммерсанта». По словам другого, речь идет о сумме от 3 до 3,5 млрд долларов, при этом «вопрос принципиально уже решен».

 
Теги: Минск
 
 
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Тематика открытия новых кредитных линий во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи не поднималась, заявил Александр Лукашенко 2 марта в Минске на совещании по...
 
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