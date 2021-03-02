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Белорус перечислил деньги «силовикам», чтобы помочь им «поймать мошенников» - и лишился 6 тысяч
Источник материала: Tut.by
Новую схему обмана придумали телефонные мошенники: они представляются своим жертвам сотрудниками силовых ведомств и уговаривают помочь задержать недобросовестных банкиров, сообщает
Схему уже опробовали на 48-летнем жителе Пружан. В феврале ему позвонил через мессенджер «сотрудник КГБ из Нацбанка» и долго рассказывал о межведомственной спецоперации по поимке финансистов, которые «сливают» данные клиентов и похищают их деньги. По словам лжесиловика, к работе подключили КГК, КГБ и службы безопасности банка. Подлинность такой информации подтверждали и звонившие затем из указанных ведомств «сотрудники».
В итоге мужчину убедили перевести 1000 рублей на расчетный счет, откуда, по легенде, деньги должны были похитить, а злоумышленников поймать с поличным.
На следующий день клиенту снова позвонили с аналогичной просьбой. Правда, на этот раз уговорили взять кредит и перевести около 5000 рублей на другой счет. После этого «правоохранители» перестали выходить на связь.
По факту группового мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленников ищут.
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Оригинальную схему «развода» придумали телефонные мошенники.
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