Американский «летающий позор» впервые доставил ценный груз на авианосец

Источник материала: Tut.by

CMV-22B Военно-морских сил США впервые применили для доставки двигателя F135 на борт авианосца. Подобные операции можно назвать главной задачей летательного аппарата, введенного в строй совсем недавно. Об этом пишет Naked Science .



Фото: wikimedia.org

В прошлом году состоялось знаковое для мира авиации событие: американские ВМС получили первый из заказанных ранее конвертопланов CMV-22B. Недавно аппарат доказал свою способностью выполнять одну из главных задач, для которых он был создан: доставлять на борт авианосца двигатели для истребителей F-35С.

Двигатель F135 доставили на корабль USS Carl Vinson (CVN 70) — третьего авианосца типа Nimitz. В логистической эскадрилье VRM-30, к которой приписан CMV-22B, не скрывали восторга по этому поводу.

CMV-22B создали на основе Bell V-22 Osprey. Представители семейства Osprey — единственные серийно выпускаемые конвертопланы на сегодня.

Аппарат совершил первый полет 19 марта 1989 года, эксплуатировать его начали в июне 2007-го. Уже построили свыше 350 конвертопланов Bell V-22 Osprey разных модификаций. Стоимость единицы, по некоторым данным, превышает 100 миллионов долларов.

Долгое время американские военные сомневались в перспективах конвертопланов — ненадежность, чреватая авариями и катастрофами, принесла ему прозвище «летающего позора» .