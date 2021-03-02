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Американский «летающий позор» впервые доставил ценный груз на авианосец
Источник материала: Tut.by
CMV-22B Военно-морских сил США впервые применили для доставки двигателя F135 на борт авианосца. Подобные операции можно назвать главной задачей летательного аппарата, введенного в строй совсем недавно. Об этом пишет
В прошлом году состоялось знаковое для мира авиации событие: американские ВМС получили первый из заказанных ранее конвертопланов CMV-22B. Недавно аппарат доказал свою способностью выполнять одну из главных задач, для которых он был создан: доставлять на борт авианосца двигатели для истребителей F-35С.
Двигатель F135 доставили на корабль USS Carl Vinson (CVN 70) — третьего авианосца типа Nimitz. В логистической эскадрилье VRM-30, к которой приписан CMV-22B, не скрывали восторга по этому поводу.
CMV-22B создали на основе Bell V-22 Osprey. Представители семейства Osprey — единственные серийно выпускаемые конвертопланы на сегодня.
Аппарат совершил первый полет 19 марта 1989 года, эксплуатировать его начали в июне 2007-го. Уже построили свыше 350 конвертопланов Bell V-22 Osprey разных модификаций. Стоимость единицы, по некоторым данным, превышает 100 миллионов долларов.
Долгое время американские военные сомневались в перспективах конвертопланов — ненадежность, чреватая авариями и катастрофами, принесла ему прозвище
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Такие задачи - главные для этого транспорта.
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