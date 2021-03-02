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Приложение MyHeritage, «оживляющее» фото, стало «вирусным» (видео)

02.03.2021 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Иногда слово «вирус» несет в себе что-то хорошее: так обстоит дело с приложением MyHeritage, предназначенным для создания генеалогического древа, которое обрело вирусную популярность после внедрения функции Deep Nostalgia. С его помощью можно «оживить» снимок, однако только лишь предками интернет-пользователи не обошлись.

Теперь народ делится в сети самыми интересными вариантами применения MyHeritage и искусственного интеллекта во всей его красе. Интереснее всего, вероятно, рассматривать легендарных личностей прошлого, которые только и есть, что на фото, а в некоторых случаях — портретах.

Досталось и современным идолам, причем прототипом не обязательно выступает лучшая фотография из имеющихся. Выяснилось, кстати, что президенты с банкнот американских денег также умеют шевелить головой и глазами.

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Иногда слово «вирус» несет в себе что-то хорошее: так обстоит дело с приложением MyHeritage, предназначенным для создания генеалогического древа, которое обрело...
 
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