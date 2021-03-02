Приложение MyHeritage, «оживляющее» фото, стало «вирусным» (видео)

Источник материала: Onliner

Иногда слово «вирус» несет в себе что-то хорошее: так обстоит дело с приложением MyHeritage, предназначенным для создания генеалогического древа, которое обрело вирусную популярность после внедрения функции Deep Nostalgia. С его помощью можно «оживить» снимок, однако только лишь предками интернет-пользователи не обошлись.

Теперь народ делится в сети самыми интересными вариантами применения MyHeritage и искусственного интеллекта во всей его красе. Интереснее всего, вероятно, рассматривать легендарных личностей прошлого, которые только и есть, что на фото, а в некоторых случаях — портретах.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut — MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021

Досталось и современным идолам, причем прототипом не обязательно выступает лучшая фотография из имеющихся. Выяснилось, кстати, что президенты с банкнот американских денег также умеют шевелить головой и глазами.

So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia --> #DeeplyDisturbed . Sweet dreams! ;) pic.twitter.com/g2J0LV5DAi — Jan Smeddinck (@smeddinck) February 27, 2021

I'm in tears - what an incredible experience to see my great-great-great grandfather come to life. Technology will save us all. Thank you so much @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/xFGmfCVAac — Josh Mcloughlin (@JoshMcloughlin) February 28, 2021

This thing is too much fun - Early Dynastic statue from Mari at the Louvre #MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/YsOAIgVbpB — George Heath-Whyte (@GHeathWhyte) February 28, 2021

George Washington from a wrinkly bill in my pocket looks pretty good. #DeepNostalgia pic.twitter.com/telektN3OT — Adam T Perzynski (@ATPerzynski) February 28, 2021