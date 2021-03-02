ЕАБР прогнозирует в Беларуси дефицит товаров и заоблачную инфляцию

Интерфакс . Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует годовую инфляцию в феврале-марте в Беларуси на уровне 8-8,5% и не исключает дефицита ряда товаров на фоне решения правительства заморозить с 1 марта 2021 года цены на социально значимые товары, передает





"По оценкам ЕАБР, инфляция в Беларуси останется в диапазоне 8-8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года", - говорится в очередном выпуске еженедельного обзора деловой активности стран-членов ЕАБР.





Кроме того, эксперты ЕАБР прокомментировали решение правящего в Беларуси режима заморозить с 1 марта цены на социально значимые товары, к которым относятся большое количество продуктов питания и медикаментов.





"Решение, вероятно, связано с сохранением высокой инфляции в начале текущего года - 7,7% год к году в январе после 7,4% в декабре 2020 года. Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости", - предупреждают эксперты банка.





В начале февраля эксперты ЕАБР прогнозировали, что годовая инфляция в Беларуси в течение ближайших месяцев сохранится на уровне 7-8%. По их оценке, основной причиной роста инфляции является ослабление белорусского рубля в 2020 году.





Кроме того, дополнительным инфляционным фактором стало повышение НДС на ввоз и реализацию отдельных потребительских и медицинских товаров.





В соответствии с постановлением Совмина Беларуси, с 1 марта де-факто введена фиксация розничных цен на продукты питания, товары и лекарственные средства первой необходимости - изменение цен на эти товары не может превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.





В перечень социально значимых товаров включены 62 позиции. В списке лекарственных средств представлено 50 позиций.





По итогам прошлого года в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2019 году инфляция составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены выросли на 5,6%, в 2017 году - на 4,6%, в 2016 году - на 11,8%.





На 2021 год правительство запланировало инфляцию не выше 5%. Но, похоже, это из области фантастики.