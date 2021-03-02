Источник материала: Sputnik Беларусь

На минувшей неделе стало известно, что пуски новых ракет для белорусской РСЗО "Полонез" пройдут на иностранном полигоне . Боеприпасы для системы залпового огня произведены в Беларуси.

Председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус, анонсируя испытания ракеты, заявил, что в стране фактически с нуля была создана ракетостроительная школа. У истоков как раз и стояли высокотехнологичные комплексы. Какими еще ракетами могут похвастаться белорусские оружейники - узнавал корреспондент Sputnik.

Залп на максимальную дальность

Предельная дальность пуска новейшей белорусской ракеты системы "Полонез" составляет 300 километров. На такую дистанцию боеприпас отправляли и ранее - в 2019 году - правда, ракета представляла собой скорее совместную разработку Беларуси и Китая.

Стоит сказать, что аналоги реактивной системы, самостоятельно созданной в Беларуси, могут позволить себе считанные страны. К примеру, Россия, США, Китай и Израиль. Так что подобные высокотехнологичные вооружения - без сомнения уникальные экземпляры.

На службу в белорусскую армию "Полонезы" заступили еще в 2016-м. Два года спустя реактивную систему залпового огня заинтересовали и вооруженные силы Азербайджана . Калибр боеприпаса белорусских комплексов составляет 301 миллиметр. Батарея из шести боевых машин способна поразить 48 целей менее чем за минуту, при этом площадь удара составит 100 квадратных километров. Боевая часть с тех пор была усовершенствована.

Система наведения системы "Полонез" – комбинированная, с возможностью спутниковой коррекции. "Полонез" относят к высокоточному оружию, а его потенциал (при небольших доработках и обновлениях) сохранит актуальность, как минимум, еще ближайшие 20 лет. Сейчас же важнее всего для оружейников подтвердить эффективность и надежность созданной ракеты. Только вот территория Беларуси чересчур компактна. Потому в качестве полигона рассматривается иностранная площадка. Ранее, к примеру, пуски "Полонеза" проводили в Китае, Казахстане и Саудовской Аравии. Сейчас в Госкомвоенпроме предпочли эту информацию оставить закрытой для прессы.

Заменят "БелГРАД"?

Еще один образец новейших реактивных систем залпового огня - "Шквал". Калибр - 122 миллиметра. Пока изготовлен опытный образец боевой машины. Установка оснащена направляющими для боеприпасов отечественного производства, а также автоматической системой ведения огня, оборудованием для спутниковой навигации и метеостанцией. Все характеристики сокращают время нахождения боевых машин на пусковой позиции. Это критически важно в боевых условиях, когда после нанесения удара вооружения и техника вынуждено стремительно менять позицию.

Впервые боевую машину "Шквал" показали во время оружейного салона "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Сообщалось также, что белорусские разработчики смогли повысить мощность зарядов, а также вдвое увеличить их дальность – до 40 километров.

Инновации в действии

В феврале 2020 года состоялись испытания белорусской версии зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ3К". Радиус поражения боеприпаса доведен до 70 километров. Ракета обладает головкой самонаведения, которая повышает гарантии поражения воздушной цели. В 2021 году "Бук" также ждет третий по счету этап испытаний.

Что немаловажно, ракета способна работать в условиях сильных помех. Боеприпас выполнен с применением композитных материалов. Ракета способна перехватывать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты, а также крылатые ракет и тактические баллистические цели.

Новейшей ракетой вооружены Су-30СМ

В Беларуси модернизировали и авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-27 . Обновление затронуло электронный блок системы самонаведения. Для парка беспилотных летательных аппаратов также разработаны компактные боеприпасы, в частности бомбы малого калибра.

Артснаряд повышенной точности "Краснополь", в белорусском варианте носит название "Луч". Для повышения скорострельности и корректировки стрельбы, в том числе удобства обращения расчетом, автопилот боеприпаса перемещен с торца на борт.

Ранее улучшать вооружения и технику белорусским оружейникам удавалось за счет наработок, сделанных еще во времена СССР. Но с каждым годом все заметнее, что оборонные предприятия ведут работы по собственному научно-исследовательскому пути и уникальным конструкторским решениям.