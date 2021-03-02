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От "Полонеза" до "Шквала": чему научились белорусские производители ракет
02.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На минувшей неделе стало известно, что пуски новых ракет для белорусской РСЗО "Полонез"
Председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус, анонсируя испытания ракеты, заявил, что в стране фактически с нуля была создана ракетостроительная школа. У истоков как раз и стояли высокотехнологичные комплексы. Какими еще ракетами могут похвастаться белорусские оружейники - узнавал корреспондент Sputnik.
Залп на максимальную дальность
Предельная дальность пуска новейшей белорусской ракеты системы "Полонез" составляет 300 километров. На такую дистанцию боеприпас отправляли и ранее - в 2019 году - правда, ракета представляла собой скорее совместную разработку Беларуси и Китая.
Стоит сказать, что аналоги реактивной системы, самостоятельно созданной в Беларуси, могут позволить себе считанные страны. К примеру, Россия, США, Китай и Израиль. Так что подобные высокотехнологичные вооружения - без сомнения уникальные экземпляры.
На службу в белорусскую армию "Полонезы" заступили еще в 2016-м. Два года спустя реактивную систему залпового огня заинтересовали и
Система наведения системы "Полонез" – комбинированная, с возможностью спутниковой коррекции. "Полонез" относят к высокоточному оружию, а его потенциал (при небольших доработках и обновлениях) сохранит актуальность, как минимум, еще ближайшие 20 лет. Сейчас же важнее всего для оружейников подтвердить эффективность и надежность созданной ракеты. Только вот территория Беларуси чересчур компактна. Потому в качестве полигона рассматривается иностранная площадка. Ранее, к примеру, пуски "Полонеза" проводили в Китае, Казахстане и Саудовской Аравии. Сейчас в Госкомвоенпроме предпочли эту информацию оставить закрытой для прессы.
Заменят "БелГРАД"?
Еще один
Впервые боевую машину "Шквал" показали во время оружейного салона "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Сообщалось также, что белорусские разработчики смогли повысить мощность зарядов, а также вдвое увеличить их дальность – до 40 километров.
Инновации в действии
В феврале 2020 года состоялись
Что немаловажно, ракета способна работать в условиях сильных помех. Боеприпас выполнен с применением композитных материалов. Ракета способна перехватывать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты, а также крылатые ракет и тактические баллистические цели.
Новейшей ракетой вооружены Су-30СМ
В Беларуси модернизировали и
Артснаряд повышенной точности "Краснополь", в белорусском варианте носит название "Луч". Для повышения скорострельности и корректировки стрельбы, в том числе удобства обращения расчетом, автопилот боеприпаса перемещен с торца на борт.
Ранее улучшать вооружения и технику белорусским оружейникам удавалось за счет наработок, сделанных еще во времена СССР. Но с каждым годом все заметнее, что оборонные предприятия ведут работы по собственному научно-исследовательскому пути и уникальным конструкторским решениям.
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Боеприпасы для систем залпового огня и для средств ВВС и войск ПВО будут испытывать уже в текущем году.
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