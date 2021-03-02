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От "Полонеза" до "Шквала": чему научились белорусские производители ракет

02.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На минувшей неделе стало известно, что пуски новых ракет для белорусской РСЗО "Полонез" пройдут на иностранном полигоне. Боеприпасы для системы залпового огня произведены в Беларуси.

Председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус, анонсируя испытания ракеты, заявил, что в стране фактически с нуля была создана ракетостроительная школа. У истоков как раз и стояли высокотехнологичные комплексы. Какими еще ракетами могут похвастаться белорусские оружейники - узнавал корреспондент Sputnik.

Залп на максимальную дальность

Предельная дальность пуска новейшей белорусской ракеты системы "Полонез" составляет 300 километров. На такую дистанцию боеприпас отправляли и ранее - в 2019 году - правда, ракета представляла собой скорее совместную разработку Беларуси и Китая.

Стоит сказать, что аналоги реактивной системы, самостоятельно созданной в Беларуси, могут позволить себе считанные страны. К примеру, Россия, США, Китай и Израиль. Так что подобные высокотехнологичные вооружения - без сомнения уникальные экземпляры.

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На службу в белорусскую армию "Полонезы" заступили еще в 2016-м. Два года спустя реактивную систему залпового огня заинтересовали и вооруженные силы Азербайджана. Калибр боеприпаса белорусских комплексов составляет 301 миллиметр. Батарея из шести боевых машин способна поразить 48 целей менее чем за минуту, при этом площадь удара составит 100 квадратных километров. Боевая часть с тех пор была усовершенствована.

Система наведения системы "Полонез" – комбинированная, с возможностью спутниковой коррекции. "Полонез" относят к высокоточному оружию, а его потенциал (при небольших доработках и обновлениях) сохранит актуальность, как минимум, еще ближайшие 20 лет. Сейчас же важнее всего для оружейников подтвердить эффективность и надежность созданной ракеты. Только вот территория Беларуси чересчур компактна. Потому в качестве полигона рассматривается иностранная площадка. Ранее, к примеру, пуски "Полонеза" проводили в Китае, Казахстане и Саудовской Аравии. Сейчас в Госкомвоенпроме предпочли эту информацию оставить закрытой для прессы.

Заменят "БелГРАД"?

Еще один образец новейших реактивных систем залпового огня - "Шквал". Калибр - 122 миллиметра. Пока изготовлен опытный образец боевой машины. Установка оснащена направляющими для боеприпасов отечественного производства, а также автоматической системой ведения огня, оборудованием для спутниковой навигации и метеостанцией. Все характеристики сокращают время нахождения боевых машин на пусковой позиции. Это критически важно в боевых условиях, когда после нанесения удара вооружения и техника вынуждено стремительно менять позицию.

Впервые боевую машину "Шквал" показали во время оружейного салона "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Сообщалось также, что белорусские разработчики смогли повысить мощность зарядов, а также вдвое увеличить их дальность – до 40 километров.

© Sputnik
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Инновации в действии

В феврале 2020 года состоялись испытания белорусской версии зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ3К". Радиус поражения боеприпаса доведен до 70 километров. Ракета обладает головкой самонаведения, которая повышает гарантии поражения воздушной цели. В 2021 году "Бук" также ждет третий по счету этап испытаний.

Что немаловажно, ракета способна работать в условиях сильных помех. Боеприпас выполнен с применением композитных материалов. Ракета способна перехватывать и уничтожать беспилотные летательные аппараты,  самолеты и вертолеты, а также крылатые ракет и тактические баллистические цели.

Новейшей ракетой вооружены Су-30СМ

В Беларуси модернизировали и авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-27. Обновление затронуло электронный блок системы самонаведения. Для парка беспилотных летательных аппаратов также разработаны компактные боеприпасы, в частности бомбы малого калибра.

Артснаряд повышенной точности "Краснополь", в белорусском варианте носит название "Луч". Для повышения скорострельности и корректировки стрельбы, в том числе удобства обращения расчетом, автопилот боеприпаса перемещен с торца на борт.

Ранее улучшать вооружения и технику белорусским оружейникам удавалось за счет наработок, сделанных еще во времена СССР. Но с каждым годом все заметнее, что оборонные предприятия ведут работы по собственному научно-исследовательскому пути и уникальным конструкторским решениям.

 
 
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Боеприпасы для систем залпового огня и для средств ВВС и войск ПВО будут испытывать уже в текущем году.
 
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