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Мода на компактность: маленькая Toyota стала автомобилем 2021 года – фото

02.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Автомобиль года" обычно становится известен во время проведения Женевского автосалона, однако в этом году он был отменен из-за пандемии, и голосование проходило в онлайн-формате.

Претендентов оценивали 29 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.

Первое место отдали компактному хэтчбеку Toyota Yaris. Причем Yaris уже побеждал в престижном конкурсе – в 2000 году лучшим признали хэтчбек первого поколения.

Второе место досталось стильному малышу из Италии – электромобилю Fiat 500.

Третье место – у кроссовера Cupra Formentor. Бренд Cupra создали маркетологи Seat с прицелом на молодежь. С разницей в один балл на четвертом месте оказался электрический VW ID.3. Далее в рейтинге – Skoda Octavia, Land Rover Defender, а замкнул топ призеров электрический Citroen C4.

Конкурс Car of the Year проводится с 1964 года. В прошлом году победителем в нем был также компактный хэтчбек Peugeot 208.

 
 
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Yaris уже побеждал в престижном конкурсе – в 2000 году лучшим признали хэтчбек первого поколения.
 
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