Потрогать Путина: для школы в Ярославле купят тактильные портреты политиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 2 мар - Sputnik. Власти Ярославской области России закупят для сельской школы тактильные портреты выдающихся деятелей, в том числе и политиков. В списке есть президент РФ Владимир Путин, бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, Иосиф Сталин и Владимир Ленин.

Тендер руководство региона объявило для строительства среднеобразовательной школы в селе Вощажниково.

3D-портреты предназначены для слепых детей и детей со слабым зрением, чтобы те смогли узнать, как выглядят известные люди.

Также в перечне закупки значатся портреты Екатерины II, Альберта Эйнштейна, Мао Цзэдуна, Льва Толстого, Юрия Гагарина и Николая II.

Общая сумма тендера - более 374 миллиона российских рублей (более 13 миллионов белорусских – Sputnik).

Но на изготовление тактильных изображений пойдет лишь часть средств. Всего на выделенную сумму нужно построить и само здание школы. Кроме того, в новое учебное учреждение купят оборудование для детей с ограниченными возможностями.

В Департамент образования Ярославской области прокомментировали закупку, пояснив, что сейчас новые школы строят так, чтобы они были безбарьерными.

"Наряду с пандусами, широкими дверными проемами, поручнями и другими элементами, в перечне упомянуты и тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов", - отмечено в комментарии.

Почему выбор пал именно на вышеперечисленных героев, в Департаменте образования пояснили, что в список вошли те люди, чья биография и роль в мировой истории входит в школьную программу.