ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Потрогать Путина: для школы в Ярославле купят тактильные портреты политиков

02.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 2 мар - Sputnik. Власти Ярославской области России закупят для сельской школы тактильные портреты выдающихся деятелей, в том числе и политиков. В списке есть президент РФ Владимир Путин, бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, Иосиф Сталин и Владимир Ленин.

Тендер руководство региона объявило для строительства среднеобразовательной школы в селе Вощажниково.

3D-портреты предназначены для слепых детей и детей со слабым зрением, чтобы те смогли узнать, как выглядят известные люди.

Также в перечне закупки значатся портреты Екатерины II, Альберта Эйнштейна, Мао Цзэдуна, Льва Толстого, Юрия Гагарина и Николая II.

Общая сумма тендера - более 374 миллиона российских рублей (более 13 миллионов белорусских – Sputnik).

Но на изготовление тактильных изображений пойдет лишь часть средств. Всего на выделенную сумму нужно построить и само здание школы. Кроме того, в новое учебное учреждение купят оборудование для детей с ограниченными возможностями.

В Департамент образования Ярославской области прокомментировали закупку, пояснив, что сейчас новые школы строят так, чтобы они были безбарьерными.

"Наряду с пандусами, широкими дверными проемами, поручнями и другими элементами, в перечне упомянуты и тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов", - отмечено в комментарии.

Почему выбор пал именно на вышеперечисленных героев, в Департаменте образования пояснили, что в список вошли те люди, чья биография и роль в мировой истории входит в школьную программу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальные изображения нужны для учреждения, где будут обучаться слепые дети и дети со слабым зрением, чтобы им было проще представить, как выглядят исторические...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Адзіным справядлівым выракам было б апраўданне». Рэакцыі на прысуд у справе «нуль праміле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by