Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Горбачеву ― 90. Эксперт о главном достижении единственного президента СССР

Первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет, его историческая роль по-разному трактуется политиками и экспертами, его образ связан с такими понятиями как "перестройка", "ускорение" и, увы, крушение Советского Союза.

"Вклад Михаила Горбачева в развал Советского Союза, конечно, переоценить трудно, потому что именно его слабость и цепь непоследовательных противоречивых действий привела к разрушению мощной и достаточно устойчивой политической системы. Конечно, не он один действовал. Но в целом имело место пресловутое предательство элит, как всегда это происходит", ― рассуждает Мухин.

Социальная катастрофа, последовавшая за распадом СССР, стала серьезным испытанием для всего народа, из которого еще придется выходить на протяжении минимум нескольких лет, полагает эксперт.

Советские граждане, по мнению Мухина, в тот период времени были очень непритязательны в своих стремлениях, "много было не надо, достаточно было глотка свободы, чтобы потерять голову, и мы ее, к сожалению, потеряли, за что сейчас и расплачиваемся".

"Михаил Горбачев ― это наш общий урок о том, что нельзя забывать о последствиях, которые наступают в результате необдуманных действий", ― резюмировал эксперт.

Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летием, "показав, что он очень вежливый политик", добавил собеседник Sputnik.

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