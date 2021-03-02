Видеофакт: в Витебске заранее отметили День милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Все началось с общего собрания с участием начальника УВД Витебского облисполкома Андрея Любимова.

"Через несколько дней милиция Беларуси отметит 104 годовщину со дня своего образования. Позади еще один год напряженной работы. Верность долгу, присяге, лучшим милицейским традициям, помогли нам обеспечить общественную безопасность, сохранить мир и спокойствие в нашей стране", – сообщил он.

День милиции в Беларуси отмечают 4 марта, но в этом году витебские силовики отпраздновали памятную дату на два дня раньше, поскольку в четверг основные мероприятия будут проходить в Минске.

Около здания областного УВД собрались представители всех милицейских служб, их родственники, а также ветераны. Началось торжественное мероприятие с возложения цветов памятнику погибшим при исполнении обязанностей сотрудникам милиции.

После того, как собравшиеся почтили память погибших, перед ними выступил начальник УВД. Любимов отметил, что во все времена "к профессионализму сотрудников милиции предъявляются высокие требования", но главным для них остаются нравственные качества и "чувство офицерского братства". Затем он наградил отличившихся в этом году правоохранителей.

В завершение служитель Свято-Георгиевского храма освятил представителей различных милицейских служб, которые прошли торжественным маршем возле здания УВД.

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