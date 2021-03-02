Врача Артема Сорокина отпустили из зала суда, Катерина Борисевич осталась под стражей

Источник материала: Салiдарнасць

Огласили приговор по одному из самых громких дел последних месяцев.

Журналистке TUT.BY Катерине Борисевич вынесли наказание в виде 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 100 базовых величин.

Врачу БСМП Артёму Сорокину дали 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в размере 50 базовых величин.

Без лишения на профессию обоим. Об этом сообщил TUT.BY .

Катерине Борисевич зачтут время содержания в СИЗО с момента задержания. Артема Сорокина отпустили из зала суда.





Приговор огласила судья Светлана Бондаренко. Суд проходил в здании Дома правосудия на улице Семашко в Минске.

При этом главный редактор TUT.BY Марина Золотова заявила, что единственным справедливым приговором могло стать только полное оправдание.

— Оправдательный приговор — это единственное, что должно было сегодня прозвучать в этом суде, потому что ни Катя, ни Артем Сорокин не совершали никаких преступлений, — подчеркнула журналист.

Напомним, журналистку TUT.BY Катерину Борисевич и врача-анестезиолога БСМП Артема Сорокина обвинили по ч.3 ст. 178 «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

Задержали их 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Данная информация расходилась с версией, озвученной СК и Александром Лукашенко.

При этом родные Романа Бондаренко не имеют претензий к журналистке и доктору. В то же время за избиение Романа до сих пор никто не задержан, хоть недавно было возбуждено уголовное дело.

Рассмотрение дела Катерины и Артема началось 19 февраля. Не смотря на то, что на процесс практически никого не пускали , кроме государственной прессы и дипломатов, по ходатайству прокурора суд сделали закрытым.

До последнего момента никто не знал о том, какое наказание запросила гособвинитель Людмила Иваненко. Оглашение приговора объявили публичным, однако на него не смогли получить аккредитацию ни журналисту TUT.BY, ни других независимых изданий.

В зал не пустили всех желающих, в том числе коллег Катерины и Артема.