Лукашенко: Буквально пару недель назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали

В ходе переговоров с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи большое внимание было уделено вопросам обороны, сообщил Александр Лукашенко 2 марта в Минске на совещании о белорусско-российском сотрудничестве в военной сфере.





«Мы видим, что происходит, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать».

Он напомнил, что у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Лукашенко считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — заявил он.

«Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах», — сказал Лукашенко.