Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Сорокин — к двум годам

Журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей). Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин, анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи, приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1450 рублей).





Такое решение принял 2 марта суд Московского района Минска. Процесс вела судья Светлана Бондаренко.

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).

Борисевич останется под стражей, Сорокина постановили освободить в зале суда.





Наказание по статье 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

Адвокат Борисевич Михаил Боднарчук сообщил журналистам, что завтра защита намерена встретиться с Катериной, чтобы «решать насчет обжалования приговора».

Он также отметил, что суд вынес Борисевич минимально возможный срок наказания. По его словам, он успел несколько минут после суда пообщаться с подзащитной и она даже не сразу поверила в такой приговор, переспрашивала, действительно ли она правильно расслышала про шесть месяцев. При этом он подчеркнул, что по мнению защиты состава преступления в действиях Борисевич нет.

В свою очередь главный редактор портала TUT.by Марина Золотова отметила: «Я слышала, адвокат говорил, что Катя обрадовалась приговору. Но это так обидно, потому что этого дела не должно было быть вообще. И единственный приговор, который мог здесь быть — оправдательный. Но в ситуации, когда коллеге светит три года, ты радуешься уже тому, что дали минимальный срок». Она отметила, что в редакции портала с большим нетерпением ждут возвращения Борисевич. «Очень хочется ее обнять поскорее и отравить на реабилитацию в ее любимую Италию», — отметила Золотова.

Сорокин, которого отпустили из-под стражи в зале суда, сообщил журналистам, что пока хочет обойтись без комментариев. Он отметил, что единственное его желание сейчас — скорее попасть домой и обнять детей, а уже потом он будет обо всем думать.

При этом Сорокин заявил, что не считает себя виновным. Он также отметил, что в СИЗО получал очень много писем и чувствовал поддержку от людей.

На улице перед зданием суда Сорокина встречали более 100 человек, которые аплодировали ему и кричали «Артем!». Также люди приветствовали аплодисментами адвокатов. Когда из здания суда вышла съемочная группа ОНТ, люди встретили их криками «Позор!».





Процесс начался 19 февраля и по решению суда на основании ходатайства обвинения прошел в закрытом режиме. Представитель гособвинения — замначальника отдела прокуратуры Минска Людмила Иваненко — просила закрыть процесс «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».

Журналистка и врач были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Сорокина и Борисевич политзаключенными.

Накануне начала судебного процесса над Борисевич и Сорокиным Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генпрокуратуры.