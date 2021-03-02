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Белорусы изучили, как научные станции воздействуют на воздушную среду Антарктики

02.03.2021 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Академии наук Беларуси получены первые оценки уровней воздействий научных станций на воздушную среду Антарктики. Результаты опубликованы в авторитетном научном журнале Advances in Polar Science, сообщает пресс-служба НАН Беларуси.


Снимок носит иллюстративный характер

Антарктика — самый чистый континент на планете. Он требует комплекса природоохранных мер при планировании и осуществлении научной деятельности, которая разрешена здесь в соответствии с Договором об Антарктике и Протоколом по охране окружающей среды к Договору по Антарктике (Мадридским), стороной которых является Беларусь. Здесь в настоящее время насчитывается около 70 круглогодичных и сезонных научных станций, на которых проживает зимой около 1000 человек; летом население Антарктиды увеличивается до 5000 человек. С учетом уникальной чистоты континента, воздействия станций на природную среду Антарктиды не могут не учитываться.

В исследованиях заведующего лабораторией Института природопользования НАН Беларуси Сергея Какарека, доктора технических наук, профессора показано, что антарктические станции весьма различны по уровням выбросов, и по их значениям они были разделены на 7 групп; при этом установлено, что на 12 крупнейших станций приходится более ¾ всех выбросов на континенте. Оценены выбросы для различных территориальных выделов согласно схемам природного и биогеографического районирования Антарктиды. Так, согласно полученным результатам, 41% выбросов приходится на Восточную Антарктиду, 59% — на Западную; наиболее высокая плотность выбросов — на Южных Оркнейских островах и Земле Адели.

Проведенные исследования послужат основой для дальнейшего совершенствования оценок, моделирования и прогноза антропогенных воздействий и их последствий в Антарктике.

За численное моделирование распространения аэрозольно-газовых примесей в атмосфере Белорусской антарктической станции и установление тенденций их изменения за 30-летний период заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси Сергей Какарека стал победителем конкурса топ-10 результатов деятельности ученых Академии наук за 2020 год в области фундаментальных и прикладных исследований.

 
 
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За это автор исследования стал победителем конкурса топ-10 результатов деятельности ученых Академии наук за 2020 год.
 
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