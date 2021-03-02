В аргентинском динозавре распознали самого древнего титанозавра Земли

Источник материала: Tut.by

Найденные на севере Патагонии окаменелые кости ранее неизвестного вида крупных травоядных динозавров, по предположениям палеонтологов, принадлежат самому древнему из известных науке титанозавров на Земле. Это подтверждает представления о том, что Южная Америка была прародиной этих ящеров. Описание находки опубликовал научный журнал Ameghiniana , сообщает ТАСС .





Титанозавры — это растительноядные динозавры длиной 9−12 метров и массой в среднем 13 тонн. Они жили около 70 млн лет назад на территории современных Южной Америки, Юго-Восточной Азии и южной Европы. Наряду с диплодоками, брахиозаврами и самыми крупными динозаврами — аргентинозаврами — титанозавры входили в группу зауропод.

Пока ученые точно не знают, как первые зауроподы расселились по Земле и когда разделились на отдельные семейства и роды. В частности, по некоторым предположениям первые титанозавры появились в конце юрского периода, более 170 млн лет назад. Но доказательств этой гипотезы у ученых нет.

Результаты нового исследования позволяют пролить свет на происхождение и историю как титанозавров, так и зауропод. Авторы работы анализировали фрагменты костей динозавра, найденные на севере Патагонии, в породах начала мелового периода (145−140 млн лет назад).

Пабло Галлина из Университета им. Маймонида (Аргентина) и его коллеги выяснили, что эти кости принадлежали титанозавру длиной около 20 метров. Динозавры этого вида ранее ученым не попадались. Кроме того, оказалось, что это самый древний из известных науке титанозавров.

По словам Галлины и его коллег, находка говорит в пользу того, что Южная Америка была прародиной титанозавров. Именно оттуда, как считают ученые, эти динозавры расселились по остальной планете.

Свою находку палеонтологи назвали Ninjatitan zapatai — в честь своего коллеги Себастьяна Апестегии, которого коллеги называют «ниндзя», и техника Рогелио Сапаты.