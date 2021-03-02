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В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение. Рухнуло 125 тонн породы
Источник материала: Onliner
Информация о ЧП появилась еще вчера, однако в «Беларуськалии» Onliner не смогли подтвердить факт происшествия. Сегодня же в официальном телеграм-канале предприятия подробно
Сообщается, что водитель автомобиля «Белка» услышал потрескивание массива породы, покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние. После этого на машину упало 125 тонн породы. Несмотря на это, серьезных повреждений техника не получила.
Сейчас подземный горный участок работает в штатном режиме, пострадавших нет, ущерб имуществу также отсутствует.
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Информация о ЧП появилась еще вчера, однако в «Беларуськалии» Onliner не смогли подтвердить факт происшествия. Сегодня же в официальном телеграм-канале предприятия...
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