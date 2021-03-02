В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение. Рухнуло 125 тонн породы

Источник материала: Onliner

Информация о ЧП появилась еще вчера, однако в «Беларуськалии» Onliner не смогли подтвердить факт происшествия. Сегодня же в официальном телеграм-канале предприятия подробно рассказали об инциденте. Как выяснилось, частичное обрушение кровли горной выработки произошло еще 28 февраля.

Сообщается, что водитель автомобиля «Белка» услышал потрескивание массива породы, покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние. После этого на машину упало 125 тонн породы. Несмотря на это, серьезных повреждений техника не получила.

Сейчас подземный горный участок работает в штатном режиме, пострадавших нет, ущерб имуществу также отсутствует.