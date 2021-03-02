Как снять авто с учета, чтобы не платить налог, если неизвестно, где машина? Правительство придумало

Источник материала: Onliner

С начала года госпошлину заменил транспортный налог, привязанный к факту владения машиной. До 1 июля 2021 года нужно успеть избавиться от автохлама, от «зависших» по документам, но давно проданных без оформления машин (например, по доверенности). Возникла проблема: не всегда собственник обладал полным пакетом документов. Обещали упрощенный механизм. Сегодня стали известны его подробности.

Постановлением Совмина от 1 марта 2021 г. №122 предусмотрена корректировка порядка снятия с учета авто для утилизации. По новым правилам для этого необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

— собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;

— документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

— в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию ТС в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Если эти основания отсутствуют, то снять с учета можно после установления идентификационного номера авто.

Также постановлением Совмина корректируются вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но пока его нет на официальном правовом портале.

Напомним про транспортный налог. 2021 год объявлен переходным. До ноября МНС разошлет всем автовладельцам счета. За легковушку от 1,5 до 1,75 тонны придется заплатить 81 рубль, но в этом году — иначе. Аванс (в размере одной базовой величины, на момент выхода этой заметки — 29 рублей) должны платить физлица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 года разрешение на допуск к участию в движении (те, кто не прошел ТО до нового года). Аванс нужно внести не позднее 15 декабря 2021 года. Если ТО пройден, скажем, на полугодие 2021 года, аванс не нужно платить, а остаток суммы (то есть в нашем случае половину ставки за вычетом аванса) отдать в 2022-м (плата в 2022 году = 81:2). «Произвести доплату налога за 2021 год автовладельцы обязаны не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года», — говорили в МНС.

Не надо платить (совсем) тем, кто успеет снять машину с учета до 1 июля 2021 года. Исходя из слов представителей МНС, перечень действий в случае, если вы владелец и машина не находится в вашем пользовании, можно упростить до трех пунктов.

Авто не на ходу? Нужно действовать по упрощенной схеме снятия с учета.

Авто на ходу? Нужно искать нового хозяина, заключать договор купли-продажи и оформлять его в ГАИ.

Авто на ходу, но новый владелец отказывается встретиться для переоформления? Можно заинтересовать его, упомянув, что есть возможность снять машину с учета как неэксплуатируемую.

Извещения об уплате придут по почте либо через личный кабинет плательщика на сайте МНС. Чтобы зарегистрировать личный кабинет, нужно один раз обратиться в любой налоговый орган (без привязки к адресу жительства или регистрации авто) с паспортом. Выдадут учетную запись и пароль (при первом входе система требует сменить выданный пароль для безопасности данных). Там же можно и оплатить — при наличии интернет-банкинга.

Подробнее про льготы и сумму налога при оплате госпошлины за неполный год — в материале «Непонятное в транспортном налоге. В МНС ответили на распространенные вопросы».