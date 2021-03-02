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«Белавиа» возобновляет рейсы Минск — Батуми — Минск

02.03.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 30 марта авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск — Батуми — Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю: из Минска по вторникам и пятницам (обратный вылет из Батуми — по средам и субботам). К началу летнего сезона количество рейсов планируется увеличить до семи в неделю.

Граждане всех стран, следующие из любой страны, могут въехать в Грузию через воздушные пункты пропуска при предъявлении документа, подтверждающего прохождение полного курса (две дозы) любой вакцинации от COVID-19.

Белорусы, не прошедшие вакцинацию, с 1 марта могут въезжать в Грузию через воздушные пункты пропуска при соблюдении условий:

  • предъявить медицинский сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия (сертификат должен быть на английском языке);
  • на третий день пребывания в Грузии пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет;
  • до въезда в Грузию пассажиры должны заполнить специальную форму заявки, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.).

Все лица, находившиеся в течение последних 14 дней на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, подвергаются 12-дневному карантину по прибытии в Грузию.

 
Теги: Минск
 
 
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С 30 марта авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск — Батуми — Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю: из...
 
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