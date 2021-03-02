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«Белавиа» возобновляет рейсы Минск — Батуми — Минск
Источник материала: Onliner
С 30 марта авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск — Батуми — Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю: из Минска по вторникам и пятницам (обратный вылет из Батуми — по средам и субботам). К началу летнего сезона количество рейсов планируется увеличить до семи в неделю.
Граждане всех стран, следующие из любой страны, могут въехать в Грузию через воздушные пункты пропуска при предъявлении документа, подтверждающего прохождение полного курса (две дозы) любой вакцинации от COVID-19.
Белорусы, не прошедшие вакцинацию, с 1 марта могут въезжать в Грузию через воздушные пункты пропуска при соблюдении условий:
Все лица, находившиеся в течение последних 14 дней на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, подвергаются 12-дневному карантину по прибытии в Грузию.
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С 30 марта авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск — Батуми — Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю: из...
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