«Белавиа» возобновляет рейсы Минск — Батуми — Минск

Источник материала: Onliner

С 30 марта авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск — Батуми — Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю: из Минска по вторникам и пятницам (обратный вылет из Батуми — по средам и субботам). К началу летнего сезона количество рейсов планируется увеличить до семи в неделю.

Граждане всех стран, следующие из любой страны, могут въехать в Грузию через воздушные пункты пропуска при предъявлении документа, подтверждающего прохождение полного курса (две дозы) любой вакцинации от COVID-19.

Белорусы, не прошедшие вакцинацию, с 1 марта могут въезжать в Грузию через воздушные пункты пропуска при соблюдении условий:

предъявить медицинский сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия (сертификат должен быть на английском языке);

на третий день пребывания в Грузии пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет;

до въезда в Грузию пассажиры должны заполнить специальную форму заявки, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.).

Все лица, находившиеся в течение последних 14 дней на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, подвергаются 12-дневному карантину по прибытии в Грузию.