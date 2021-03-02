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Угадаете худший пароль 2020 года?

02.03.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитическая фирма Data Leakage & Breach Intelligence составила список самых популярных паролей — тех, которые используются чаще всего и потому не обеспечивают должной защиты. Нет, пользователи не сообщали кодовые слова сами: секретные комбинации перестали быть таковыми после ряда утечек. Какие стали «лучшими», чуть ниже.

Стоит отметить, что даже самый сложный пароль может оказаться полностью неэффективным, если он окажется в сети и его получится связать с конкретным пользователем: например, если в случае утечки в сеть попадает пара «имя пользователя — пароль» с упоминанием площадки. По этой причине специалисты рекомендуют усиливать безопасность и подключать двухфакторную аутентификацию.

В исследовании Data Leakage & Breach Intelligence были изучены 5,1 млрд уникальных пар логин/пароль, где логином является адрес электронной почты. Источниками данных стали различные сообщества, занимающиеся восстановлением паролей из хешей (например, hashes.org и hashkiller.io), и теневые форумы, где в открытый доступ выкладываются массовые утечки.

А вот самые «лучшие» (нет) пароли 2020 года:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 111111
  4. Password
  5. 12345678
  6. 123123
  7. 12345
  8. 1234567
  9. 000000
  10. 1234567890

Самые популярные буквенные пароли:

  1. qwerty
  2. password
  3. qwertyuiop
  4. iloveyou (5)
  5. asdasd
  6. zxcvbnm
  7. qazwsx (8)
  8. dragon (9)
  9. asdfghjkl
  10. monkey

Самые популярные «сложные» пароли:

  1. 1qaz@WSX
  2. P@ssw0rd
  3. p@ssw0rd
  4. 1qaz!QAZ
  5. !QAZ2wsx
  6. Pa$$w0rd
  7. Password1!
  8. feder_1941
  9. !qaz2wsx
  10. abc123!

А вот 10 самых популярных паролей за все время:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. 12345
  5. password
  6. 12345678
  7. qwerty123
  8. 1q2w3e
  9. 111111
  10. 123123

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Аналитическая фирма Data Leakage & Breach Intelligence составила список самых популярных паролей — тех, которые используются чаще всего и потому не обеспечивают должной защиты....
 
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