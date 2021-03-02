Угадаете худший пароль 2020 года?

Источник материала: Onliner

Аналитическая фирма Data Leakage & Breach Intelligence составила список самых популярных паролей — тех, которые используются чаще всего и потому не обеспечивают должной защиты. Нет, пользователи не сообщали кодовые слова сами: секретные комбинации перестали быть таковыми после ряда утечек. Какие стали «лучшими», чуть ниже.

Стоит отметить, что даже самый сложный пароль может оказаться полностью неэффективным, если он окажется в сети и его получится связать с конкретным пользователем: например, если в случае утечки в сеть попадает пара «имя пользователя — пароль» с упоминанием площадки. По этой причине специалисты рекомендуют усиливать безопасность и подключать двухфакторную аутентификацию.

В исследовании Data Leakage & Breach Intelligence были изучены 5,1 млрд уникальных пар логин/пароль, где логином является адрес электронной почты. Источниками данных стали различные сообщества, занимающиеся восстановлением паролей из хешей (например, hashes.org и hashkiller.io), и теневые форумы, где в открытый доступ выкладываются массовые утечки.

А вот самые «лучшие» (нет) пароли 2020 года:

123456 123456789 111111 Password 12345678 123123 12345 1234567 000000 1234567890

Самые популярные буквенные пароли:

qwerty password qwertyuiop iloveyou (5) asdasd zxcvbnm qazwsx (8) dragon (9) asdfghjkl monkey

Самые популярные «сложные» пароли:

1qaz@WSX P@ssw0rd p@ssw0rd 1qaz!QAZ !QAZ2wsx Pa$$w0rd Password1! feder_1941 !qaz2wsx abc123!

А вот 10 самых популярных паролей за все время:

123456 123456789 qwerty 12345 password 12345678 qwerty123 1q2w3e 111111 123123