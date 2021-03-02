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Угадаете худший пароль 2020 года?
Источник материала: Onliner
Аналитическая фирма Data Leakage & Breach Intelligence
Стоит отметить, что даже самый сложный пароль может оказаться полностью неэффективным, если он окажется в сети и его получится связать с конкретным пользователем: например, если в случае утечки в сеть попадает пара «имя пользователя — пароль» с упоминанием площадки. По этой причине специалисты рекомендуют усиливать безопасность и подключать двухфакторную аутентификацию.
В исследовании Data Leakage & Breach Intelligence были изучены 5,1 млрд уникальных пар логин/пароль, где логином является адрес электронной почты. Источниками данных стали различные сообщества, занимающиеся восстановлением паролей из хешей (например, hashes.org и hashkiller.io), и теневые форумы, где в открытый доступ выкладываются массовые утечки.
А вот самые «лучшие» (нет) пароли 2020 года:
Самые популярные буквенные пароли:
Самые популярные «сложные» пароли:
А вот 10 самых популярных паролей за все время:
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