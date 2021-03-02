ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России цены на курицу и яйца заморозили на два месяца

02.03.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В России цены на курицу и яйца заморозили на два месяца

2
  • 2.03.2021, 17:13
В России цены на курицу и яйца заморозили на два месяца

Запустив ручной контроль за ценами на фоне ускорения инфляции, российские власти, похоже, уже не могут остановиться.

Вслед за сахаром и подсолнечным маслом под искусственную «заморозку» попали мясо птицы и яйца, пишет finanz.ru.

По итогам совещания в правительстве производители взяли на себя обязательство не поднимать ценники как минимум в течение двух месяцев, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Он добавил, что это решение «добровольное», а взамен бизнес ждет от государства расширения господдержки - больше льготных инвесткредитов и субсидий на килограмм произведенной продукции.

Согласно Росстату, куриное мясо в России подорожало на 6,9% с начала года и 1,9% - за последнюю неделю. Цены на яйца прибавили 1,1% за неделю и 2,6% за февраль. Общий уровень инфляции ускорился до 5,6% и стал рекордным с ноября 2016 года.

Минсельхоз объясняет происходящее тремя причинами. Это увеличение стоимости кормов, снижение объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС.

Чтобы решить проблему, ведомство готовит пакет мер. Во-первых, предлагается ввести ввозные пошлины на импортные инкубационные яйца: 5% с 2022 года и 15% - с 2023-го. Цель - «снижение зависимости отрасли от импорта» яиц и «развитие их собственного производства», поясняет Минсельхоз.

Кроме того, планируется увеличить предельный лимит по льготным кредитам для птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, а пострадавшим от птичего гриппа предприятиям - пролонгировать займы на 12 лет.

Также рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года.

Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены, добавили в Минсельхозе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запустив ручной контроль за ценами на фоне ускорения инфляции, российские власти, похоже, уже не могут остановиться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как люди встречали Артема Сорокина после оглашения приговора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by