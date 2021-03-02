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Как люди встречали Артема Сорокина после оглашения приговора
Источник материала: Хартия'97
Как люди встречали Артема Сорокина после оглашения приговора
Видеофакт.
Суд Московского района Минска огласил приговор врачу Артему Сорокину, который опроверг информацию, что Роман Бондаренко находился в алкогольном опьянении на момент убийства. Артем поделился этой информацией с журналисткой Екатериной Борисевич и впоследствии документ стал общедоступным в интернете. Несмотря на то, что они рассказали миру правда, Артема приговорили к 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых, а Екатерину к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.
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