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Как люди встречали Артема Сорокина после оглашения приговора

02.03.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как люди встречали Артема Сорокина после оглашения приговора

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  • 2.03.2021, 17:08
  • 1,506
Как люди встречали Артема Сорокина после оглашения приговора
Артем Сорокин
Фото: tut.by

Видеофакт.

Суд Московского района Минска огласил приговор врачу Артему Сорокину, который опроверг информацию, что Роман Бондаренко находился в алкогольном опьянении на момент убийства. Артем поделился этой информацией с журналисткой Екатериной Борисевич и впоследствии документ стал общедоступным в интернете. Несмотря на то, что они рассказали миру правда, Артема приговорили к 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых, а Екатерину к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.

Телеграм-канал «Медиазона» опубликовал момент, где люди встречают врача овациями.

Позже белорусы устроили устроили коридор позора пропагандистам из госСМИ.

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Теги: Минск
 
 
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