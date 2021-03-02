Источник материала: Хартия'97

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования Навального 5 2.03.2021, 16:58

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Им будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы будут заморожены.

Европейский союз ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ареста и преследования политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По информации агентства, под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Эту информацию официально подтвердили в ЕС, который опубликовал список силовиков, попавших под санкции из-за ареста политика.

Накануне постпреды Евросоюза согласовали новые ограничения против российских должностных лиц.

Главы МИД стран Евросоюза договорились о расширении индивидуальных санкций на встрече в Брюсселе 22 февраля. Новые ограничения ввели в ответ на события вокруг ситуации с Навальным, меры затронут тех, кто, по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, «несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор». Вопрос о расширении «черного» списка инициировал сам Боррель после визита в Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он призвал освободить Алексея Навального. Помимо этого, страны ЕС неоднократно призывали Россию освободить политика и других политзаключенных.

Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в банках, находящихся в Евросоюзе, будут заморожены.

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