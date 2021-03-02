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Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования Навального
Источник материала: Хартия'97
Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования Навального
Им будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы будут заморожены.
Европейский союз ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ареста и преследования политика Алексея Навального. Об этом сообщает
По информации агентства, под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Эту информацию официально подтвердили в ЕС, который опубликовал список силовиков, попавших под санкции из-за ареста политика.
Накануне постпреды Евросоюза согласовали новые ограничения против российских должностных лиц.
Главы МИД стран Евросоюза договорились о расширении индивидуальных санкций на встрече в Брюсселе 22 февраля. Новые ограничения ввели в ответ на события вокруг ситуации с Навальным, меры затронут тех, кто, по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, «несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор». Вопрос о расширении «черного» списка инициировал сам Боррель после визита в Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он призвал освободить Алексея Навального. Помимо этого, страны ЕС неоднократно призывали Россию освободить политика и других политзаключенных.
Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в банках, находящихся в Евросоюзе, будут заморожены.
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Им будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы будут заморожены.
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