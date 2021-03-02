Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в США окаменелости древнейших приматов 2.03.2021, 16:49

Фото: Andrey Atuchin/Gregory Mantilla/Twitter

Им 66 миллионов лет.

Американские палеонтологи обнаружили на северо-востоке штата Монтана окаменелые останки двух представителей вымершего рода Purgatorius, пишет «Вокруг света. Украина» .

Команда исследователей из ведущих научных центров США проанализировала пять зубов и фрагменты челюсти приматов Purgatorius. Окаменелости были обнаружены в формации Хелл-Крик, богатой палеонтологическими находками. Строение зубов позволило ученым отнести этих животных, напоминающих грызунов, к ранним приматам.

Они обитали на Земле 65,9 миллионов лет назад. То есть примерно через 100 тысяч лет после массового вымирания, которое пришлось на конец мелового периода (мел-палеогенового вымирания). А, значит, древнейшие приматы появились на нашей планете намного раньше, чем считалось, и жили в одно время с крупными динозаврами.

Это были одни из первых млекопитающих, которые диверсифицировались в этом новом мире после массового вымирания, питаясь фруктами и насекомыми, отметил профессор Грегори Уилсон Мантилла из Вашингтонского университета.

Профессор Мантилла назвал исследование «действительно крутым». Ведь оно предоставило дополнительные доказательства того, что самые ранние приматы произошли до исчезновения нептичьих динозавров.

Результаты исследования опубликовал журнал Royal Society Open Science.

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