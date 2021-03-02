Источник материала: Хартия'97

Белорусы устроили коридор позора пропагандистам из госСМИ 2.03.2021, 16:32

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Видеофакт.

«Радыё Свабода» опубликовала видео, где перед судом над журналисткой tut.by Екатериной Борисевич и Артемом Сорокиным люди кричат пропагандистам из ОНТ «фу!» и «позор».

Отметим, что в отличии от независимых журналистов, представители лукашенковских СМИ попали на оглашение приговора.

Напомним, Московского района Минска огласил приговор по делу журналистки tut.by Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина по делу о так называемом разглашении медицинской тайны.

Журналистку Екатерину Борисевич приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.

Врачу БСМП Артему Сорокину — 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

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