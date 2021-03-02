|
Белорусы устроили коридор позора пропагандистам из госСМИ
Источник материала: Хартия'97
Белорусы устроили коридор позора пропагандистам из госСМИ
Видеофакт.
«Радыё Свабода» опубликовала видео, где перед судом над журналисткой tut.by Екатериной Борисевич и Артемом Сорокиным люди кричат пропагандистам из ОНТ «фу!» и «позор».
Отметим, что в отличии от независимых журналистов, представители лукашенковских СМИ попали на оглашение приговора.
Напомним, Московского района Минска огласил приговор по делу журналистки tut.by Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина по делу о так называемом разглашении медицинской тайны.
Журналистку Екатерину Борисевич приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.
Врачу БСМП Артему Сорокину — 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)