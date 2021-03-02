От чего отказались: Klaipėdos nafta вошел в ТОП-10 лучших нефтетерминалов мира

Оценка выполнена с учетом прозрачности отчетности, социальной ответственности и раскрытия информации для инвесторов, сообщает Агентство нефтегазовой информации (agni.ru).





По оценке гендиректора Klaipėdos nafta Дарюса Шиленскиса, амбиции — стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе могут быть достигнуты через соблюдение самых высоких стандартов надлежащего управления и передовой практики.





Топ-менеджер добавил, что Klaipėdos nafta будет стремиться оставаться привлекательной компанией, которая создает ценность для инвесторов.





Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года Белорусская нефтяная компания уведомила литовскую «Клайпедос нафта», что временно приостанавливает торговлю нефтепродуктами и их перевалку, поскольку начато перезаключение контрактов с клиентами.





БНК уточняла, что все контракты с компанией «Клайпедос нафта» остаются в силе, но обязательства приостанавливаются на неопределенный срок.