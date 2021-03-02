ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шок! В аварии под Волковыском погиб новорожденный ребенок

02.03.2021 17:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок

Днем 2 марта на автодороге Р-66 в Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок.

По данным СК, автомобиль Citroеn выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen. 

В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии, 62-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался в больнице.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску суседзяў пакаралі за сумеснае піцьцё гарбаты: агулам на 1580 рублёў штрафу і 15 дзён арышту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by