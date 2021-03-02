Шок! В аварии под Волковыском погиб новорожденный ребенок

Днем 2 марта на автодороге Р-66 в Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок.





По данным СК, автомобиль Citroеn выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen.





В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии, 62-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался в больнице.



